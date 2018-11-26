Рвущихся в США мигрантов встретили газом и резиновыми пулями

Тихуана, Мексика, , 09:36 — REGNUM Правоохранители Соединенных Штатов применили слезоточивый газ и резиновые пули против нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться с территории мексиканской Тихуаны. Об этом пишет El Mundo.

«Мы готовы погибнуть здесь, лишь бы проникнуть (на территорию США)», — цитирует издание слова одного из мигрантов, жителя Гондураса Марио Лопеса.

По словам гондурасца, ему пришлось протолкнуть свою трехлетнюю дочь через отверстие в пограничной стене. Девочка, пробираясь на территорию США, даже потеряла сандалии в давке, сказал он.

Ранее МВД Мексики сообщило, что около 500 мигрантов из стран Центральной Америки предприняли попытку нелегально прорвать границу в переходе Эль-Чапарраль.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Мексики объявили о депортации группы людей из «каравана мигрантов», попытавшихся незаконно проникнуть на территорию США из города Тихуана.

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