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По факту нападения на силовиков в Назрани возбуждено уголовное дело

Происшествия

Один из двух пострадавших полицейских находится в травматологии, второй перенес операцию и помещен в реанимацию

Назрань, Ингушетия, 13 декабря 2018, 11:13 — REGNUM  Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ) возбуждено после нападения двух вооруженных лиц на полицейских в Назрани. Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба следственного управления СКР по Ингушетии.

По предварительным данным, нападавшими оказались местные жители в возрасте 24 и 31 года. Они оказали сопротивление при задержании, подорвав гранату и открыв огонь по силовикам.

От полученных осколочных ранений нападавшие скончались на месте. Двое полицейских госпитализированы с ранениями.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 12 декабря возле торгового центра на улице Картоева в Назрани. Один из двух пострадавших полицейских находится в травматологии, второй перенес операцию и помещен в реанимацию.

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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