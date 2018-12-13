По факту нападения на силовиков в Назрани возбуждено уголовное дело

Назрань, Ингушетия, , 11:13 — REGNUM Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ) возбуждено после нападения двух вооруженных лиц на полицейских в Назрани. Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба следственного управления СКР по Ингушетии.

По предварительным данным, нападавшими оказались местные жители в возрасте 24 и 31 года. Они оказали сопротивление при задержании, подорвав гранату и открыв огонь по силовикам.

От полученных осколочных ранений нападавшие скончались на месте. Двое полицейских госпитализированы с ранениями.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 12 декабря возле торгового центра на улице Картоева в Назрани. Один из двух пострадавших полицейских находится в травматологии, второй перенес операцию и помещен в реанимацию.

Читайте также: МВД раскрыло подробности нападения на сотрудников полиции в Назрани

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадавшие в Ингушетии росгвардейцы находятся в больнице