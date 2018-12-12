МВД раскрыло подробности нападения на сотрудников полиции в Назрани

Назрань, Ингушетия, , 21:36 — REGNUM Нападение на сотрудников полиции в Ингушетии 12 декабря произошло во время задержания подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Как уточняется, инцидент произошёл около 18 часов возле торгового центра на улице Картоева в Назрани.

«Во время задержания подозреваемых, один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате взрыва пострадали два сотрудника», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что пострадавшие были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа.

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