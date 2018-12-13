Дипмиссия РФ в Турции уточняет данные по аварии поезда в Анкаре

Анкара, , 09:28 — REGNUM Представители российского посольства в Турции в настоящее время выясняют, есть ли граждане России среди пострадавших в крушении поезда в Анкаре, передает 13 декабря «РЕН-ТВ».

Ранее стало известно, что в результате железнодорожной катастрофы в столице Турции погибли как минимум четверо человек, более 40 пассажиров получили ранения. Причиной катастрофы стало столкновение скоростного поезда с локомотивом, сообщил губернатор провинции Анкара Васип Шахин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции 13 декабря сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд, следовавший по маршруту Анкара — Конья.

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