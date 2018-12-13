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В Турции скоростной поезд сошел с рельсов

Происшествия

Число пострадавших пока не уточняется

В Турции скоростной поезд сошел с рельсов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Железная дорога

Анкара, 13 декабря 2018, 08:27 — REGNUM  В Турции сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд, следовавший по маршруту Анкара — Конья, сообщает 13 декабря Haberturk.

По данным издания, в результате происшествия есть пострадавшие, однако их число пока не уточняется. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате схода нескольких вагонов пассажирского поезда с рельсов в Турции погибли 10 человек, еще более 70 пострадали.

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