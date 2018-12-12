Пожар на полигоне: концентрация вредных веществ в Риме превысила норму

Рим, , 18:16 — REGNUM После пожара на площадке завода по переработке отходов концентрация некоторых видов вредных веществ в воздухе в Риме несколько превысила установленные нормы, другие показатели остались в границах нормы, сообщает Il Fatto Quotidiano в среду, 12 декабря.

Превышение концентрации зафиксировано на расстоянии 3−4 километров от места происшествия.

Работа завода по переработке отходов, который был остановлен сразу после начала пожара, уже не будут возобновлена, заявила мэр Рима Вирджиния Раджи. Местные власти рассматривают варианты перенаправления тех отходов, которые поступали на данный завод, на другие площадки.

Как сообщалось ранее, пожар на заводе по переработке отходов начался утром 11 декабря. Площадь возгорания составляла около 2000 квадратных метров. В непосредственной близости от завода расположены жилые дома, и представители администрации просят жителей района не открывать окна и по возможности не оставаться на открытом воздухе. Едкий запах был слышен в том числе и в центре города.

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