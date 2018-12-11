Римский пожар: запах горящих отходов доносится до центра города

Рим, , 18:54 — REGNUM Едкий запах пожара на площадке завода по переработке мусора, расположенного на окраине Рима, слышен и в центре города, многие прохожие закрывают лицо шарфами, сообщает информагентство Askanews во вторник, 11 декабря.

В настоящее время продолжается работа пожарной службы, и полноценное расследование причин происшествия пока не может начаться.

Как сообщалось ранее, пожар на заводе по переработке отходов начался утром 11 декабря. Площадь возгорания составляла около 2000 квадратных метров.

В непосредственной близости от завода расположены жилые дома. Представители администрации просят жителей района не открывать окна и по возможности не оставаться на открытом воздухе.