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Римский пожар: запах горящих отходов доносится до центра города

Происшествия

Полноценное расследование пока не началось

Рим, 11 декабря 2018, 18:54 — REGNUM  Едкий запах пожара на площадке завода по переработке мусора, расположенного на окраине Рима, слышен и в центре города, многие прохожие закрывают лицо шарфами, сообщает информагентство Askanews во вторник, 11 декабря.

В настоящее время продолжается работа пожарной службы, и полноценное расследование причин происшествия пока не может начаться.

Как сообщалось ранее, пожар на заводе по переработке отходов начался утром 11 декабря. Площадь возгорания составляла около 2000 квадратных метров.

В непосредственной близости от завода расположены жилые дома. Представители администрации просят жителей района не открывать окна и по возможности не оставаться на открытом воздухе.

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Зарубежная хроника
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