В Петербурге мужчину дважды обстреляли из проезжавшего автомобиля

Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга разбираются в обстоятельствах происшествия со стрельбой в Выборгском районе города. По предварительным данным, неизвестные злоумышленники обстреляли прохожего из травматического оружия, причем сделали это в два «захода».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 11 декабря около 22:00 женщина рассказала полицейским, что у дома 16 на Лесном проспекте находятся четверо мужчин с дубинками и стреляют.

Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили 34-летнего мужчину с незначительным ранением ноги. Пострадавший сообщил, что при выходе из дома на улицу был обстрелян и проезжавшего автомобиля Daewoo Nexia. Выстрелив 5−6 раз из травматического оружия, преступники развернули автомобиль и, вновь проезжая мимо потерпевшего, сделали ещё несколько выстрелов, после чего скрылись.

«Мужчина от госпитализации отказался. Полиция проводит проверку. Приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному инциденту», — отметили в региональном Главке МВД.

Напомним, это второй случай стрельбы на улицах Петербурга за последние дни. В Петроградском районе вечером 8 декабря произошла ссора между тремя мужчинами. В ходе драки один из них вытащил огнестрельное оружие и выстрелил сначала в воздух, а затем в своих оппонентов. Двое человек ранены и госпитализированы. Стрелок был доставлен в отдел полиции.

Читайте также: Два человека ранены в результате перестрелки в Санкт-Петербурге