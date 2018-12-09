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Два человека ранены в результате перестрелки в Санкт-Петербурге

Происшествия

Полиция проводит проверку по факту стрельбы

Два человека ранены в результате перестрелки в Санкт-Петербурге
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция на месте происшествия

Санкт-Петербург, 9 декабря 2018, 10:29 — REGNUM  Проверку по факту стрельбы, в результате которой пострадали два человека, проводит полиция Санкт-Петербурга. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информация о перестрелке в одном из магазинов города поступила в полицию вечером, 8 декабря.

Было установлено, что в Петроградском районе в исторической части города около 21:45 произошла ссора между тремя мужчинами.

В ходе драки один из мужчин, 39-ти лет, вытащил огнестрельное оружие и выстрелил сначала в воздух, а затем в своих оппонентов. В результате двое мужчин были госпитализированы. Стрелок был доставлен в отдел полиции после оказания ему медицинской помощи.

В данный момент проводится разбирательство причин и обстоятельств инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке обстоятельств, связанных со стрельбой в подъезде жилого многоквартирного дома в одном из районов Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: По факту стрельбы в одном из подъездов Москвы проводится проверка

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