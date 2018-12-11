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Боевик открыл огонь по прихожанам собора в Бразилии

Происшествия

Известно о четверых погибших и четырех раненых

Сан-Паулу, Бразилия, 11 декабря 2018, 22:45 — REGNUM  Вооруженный боевик открыл огонь по прихожанам кафедрального собора города Кампинас в Бразилии, 11 декабря передает агентство Associated Press.

По словам представителя архиепископа штата Кампинас Уилсона Кассанте, стрельба в церкви произошла сразу после праздничной мессы, когда в церкви находилось большое число людей.

В настоящий момент известно о четверых погибших и четырех раненых прихожанах. Имя преступника и мотивы преступления пока не раскрываются.

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