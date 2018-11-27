На юге Японии расследуется массовое убийство

Токио, , 14:19 — REGNUM На территории японской префектуры Миядзаки в одном из жилых домов поселка Такатихо были найдены убитыми шесть человек — местная семья и их знакомый. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что некоторые из погибших были убиты холодным оружием. В числе погибших — семилетняя девочка, сообщает газета. Сообщается, что в реке стражи порядка обнаружили тело еще одного мужчины.

Напомним, ранее сообщалось, что тела пятерых человек, погибших в поселке Такатихо, были обнаружены в доме, еще одно женское тело находилось на придомовой территории.

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