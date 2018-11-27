Вторник, 27 Ноября 2018 года
15:31:10 МСК

На юге Японии расследуется массовое убийство

Происшествия

Некоторые из погибших были убиты холодным оружием

Токио, 27 ноября 2018, 14:19 — REGNUM  На территории японской префектуры Миядзаки в одном из жилых домов поселка Такатихо были найдены убитыми шесть человек — местная семья и их знакомый. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что некоторые из погибших были убиты холодным оружием. В числе погибших — семилетняя девочка, сообщает газета. Сообщается, что в реке стражи порядка обнаружили тело еще одного мужчины.

Напомним, ранее сообщалось, что тела пятерых человек, погибших в поселке Такатихо, были обнаружены в доме, еще одно женское тело находилось на придомовой территории.

Читайте также: В Японии возбуждено дело в связи с убийством шестерых человек — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное о Японии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить