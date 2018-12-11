Пожарные спасли 12 человек из горящего дома на востоке Москвы

Москва, , 22:09 — REGNUM Пожар в вестибюле жилого дома произошёл вечером 11 декабря в московском районе Соколиная гора. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, возгорание произошло в доме, расположенном по адресу: улица Буракова, 1/1.

«По прибытии было установлено, что в вестибюле жилого дома происходит загорание обшивки двери и мусора», — уточнили в МЧС.

Сообщается, что из задымлённой зоны с помощью специальных защитных капюшонов были спасены 12 человек. В течение получаса пожар был ликвидирован, в результате инцидента никто не пострадал.

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