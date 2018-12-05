В Москве сгорел приют для бездомных животных

Москва, , 10:42 — REGNUM Пожарные ликвидировали возгорание в приюте для домашних животных «Счастливый друг» в Москве, из огня удалось спасти не менее 20 собак. Об этом сообщает 5 декабря пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

«В 05:17 — пожар ликвидирован. К сожалению, есть погибшие животные, количество уточняется», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в ведомстве сообщили, что горела вся площадь здания по ул. Мнёвники Нижние. До прибытия пожарных расчетов сотрудники приюта успели вывести 20 животных.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря стало известно, что в Татарии набирает обороты скандал, связанный с усыплением бездомных животных. В Пестречинском районе республики исполком усыпил 12 собак, а потом отчитался на госпортале «Народный контроль» с приложением фотографий.

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