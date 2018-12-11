Жертвами взрыва пиротехники в Мексике стали пять человек

Мехико, 11 декабря 2018, 21:55 — REGNUM Жертвами взрыва пиротехники в штате Керетаро в Мексике стали пять человек, девять человек получили ранения, 11 декабря передает агентство Associated Press.
Согласно заявлению агентства гражданской обороны Керетаро, чрезвычайное происшествие произошло утром в общине Фуэнтезуэлас.
По информации властей, сдетонировали фейерверки, предназначенные для местного религиозного праздника. Пиротехника хранилась в часовне общины.
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