Жертвами взрыва пиротехники в Мексике стали пять человек

Мехико, , 21:55 — REGNUM Жертвами взрыва пиротехники в штате Керетаро в Мексике стали пять человек, девять человек получили ранения, 11 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению агентства гражданской обороны Керетаро, чрезвычайное происшествие произошло утром в общине Фуэнтезуэлас.

По информации властей, сдетонировали фейерверки, предназначенные для местного религиозного праздника. Пиротехника хранилась в часовне общины.

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