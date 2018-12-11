Вторник, 11 Декабря 2018 года
23:38:04 МСК

Жертвами взрыва пиротехники в Мексике стали пять человек

Происшествия

Фейерверки хранились в часовне общины Фуэнтезуэлас

Мехико, 11 декабря 2018, 21:55 — REGNUM  Жертвами взрыва пиротехники в штате Керетаро в Мексике стали пять человек, девять человек получили ранения, 11 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению агентства гражданской обороны Керетаро, чрезвычайное происшествие произошло утром в общине Фуэнтезуэлас.

По информации властей, сдетонировали фейерверки, предназначенные для местного религиозного праздника. Пиротехника хранилась в часовне общины.

Читайте также: Карнавала не будет: Европол ликвидировал группировку польских пиротехников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Случайные или хулиганские взрывы боеприпасов и пиротехники
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить