Карнавала не будет: Европол ликвидировал группировку польских пиротехников

Варшава, , 21:59 — REGNUM Полиция Европейского союза ликвидировала группировку из Польши, нелегально распространявшую фейерверки по всей Европе, 6 декабря передает агентство Associated Press.

Полиция Польши захватила 80 тонн фейерверков профессионального уровня и арестовала 35 подозреваемых членов преступной группы. Часть изъятых фейерверков относилась к категориям, запрещенным для свободной продажи.

Также задержания и аресты грузов группировки польских пиротехников провела полиция Германии и Нидерландов. Власти Нидерландов заблокировали четыре интернет-магазина, через которые продавались фейерверки.

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