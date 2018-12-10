На польском кладбище во Львове задержали четырёх вандалов

Львов, Украина, , 22:58 — REGNUM Четыре человека были задержаны при попытке повредить конструкции вокруг скульптур львов на Лычаковском кладбище Львова, сообщила 9 декабря пресс-служба львовской городской администрации.

Как сообщил начальник кладбища, охрана заметила подозрительных лиц и вызвала полицию:

«Четверо молодых лиц задержаны, с ними работает полиция. Повреждения конструкций незначительны, выломан кусок площадью приблизительно 35 см», — рассказал начальник кладбища Михаил Нагай.

Напомним, аналогичный случай произошёл 5 декабря. Злоумышленники сорвали фанерные щиты, ограждавшие статуи львов.

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В ноябре польские фанаты зажгли на кладбище фаеры и развернули баннер в честь столетия битвы за Львов.

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Напомним, на так называемом «кладбище орлят» похоронены поляки, погибшие в боях с украинцами во время войны 1918−1919 годов.