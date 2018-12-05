Среда, 5 Декабря 2018 года
17:50:21 МСК

Полиция Львова занялась инцидентом на Лычаковском кладбище

Общество

Неизвестные сорвали щиты, которые закрывали статуи, посвящённые польским защитникам города

Львов, Украина, 5 декабря 2018, 17:14 — REGNUM  Львовские правоохранители расследуют инцидент вокруг статуй львов на Лычаковском кладбище Львова, заявили в пресс-службе нацполиции Львовской области, сообщил 5 декабря официальный сайт ведомства.

В нацполиции рассказали, что неизвестные злоумышленники сорвали фанерные щиты, которыми были закрыты статуи:

«5 декабря около 1:40 в полицию поступило сообщение о том, что на территории Лычаковского кладбища неизвестные сорвали фанерные ограждения со статуй львов. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) уголовного кодекса Украины», — отметили в ведомстве.

Напомним, статуи львов находятся на так называемом кладбище орлят — участке Лычаковского кладбища, где похоронены поляки, защищавшие Львов от украинцев в 1918—1919 годах. В последнее время мемориал стал объектом нескольких провокаций.

Читайте также: На кладбище во Львове задержали польских провокаторов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и Польша
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить