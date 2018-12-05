Полиция Львова занялась инцидентом на Лычаковском кладбище

Львов, Украина, , 17:14 — REGNUM Львовские правоохранители расследуют инцидент вокруг статуй львов на Лычаковском кладбище Львова, заявили в пресс-службе нацполиции Львовской области, сообщил 5 декабря официальный сайт ведомства.

В нацполиции рассказали, что неизвестные злоумышленники сорвали фанерные щиты, которыми были закрыты статуи:

«5 декабря около 1:40 в полицию поступило сообщение о том, что на территории Лычаковского кладбища неизвестные сорвали фанерные ограждения со статуй львов. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) уголовного кодекса Украины», — отметили в ведомстве.

Напомним, статуи львов находятся на так называемом кладбище орлят — участке Лычаковского кладбища, где похоронены поляки, защищавшие Львов от украинцев в 1918—1919 годах. В последнее время мемориал стал объектом нескольких провокаций.

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