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Автомобиль столкнулся с автобусом во Владимирской области

Происшествия

ДТП произошло сегодня, 9 декабря, на 19 км трассы М7 «Волга»

Автомобиль столкнулся с автобусом во Владимирской области
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Владимир, 9 декабря 2018, 23:53 — REGNUM  Во Владимирской области столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и рейсовый автобус. Об этом сообщает ГТРК «Владимир» со ссылкой на источник в региональном УМВД.

ДТП произошло сегодня, 9 декабря, на 19 км трассы М7 «Волга». По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще четверо пострадали.

«Водитель «ВАЗ 2114» выехал на встречную полосу», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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