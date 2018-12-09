В результате массового ДТП в Москве пострадали два человека

Москва, , 12:23 — REGNUM Два человека пострадали в результате столкновения шести автомобилей на юго-востоке Москвы, сообщила 9 декабря в пресс-служба ГУ ГИБДД по Москве.

Авария произошла сегодня в 06:40 на Волгоградском проспекте города Москвы.

В результате ДТП были перекрыты практически все центральные полосы проспекта. На месте происшествия образовалась гигантская пробка.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и коммунальных служб. Коммунальщики расчищают проезжую часть от осклков стёкол и оторванных деталей кузова.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении легкового автомобиля с машиной скорой помощи в Москве. В результате аварии пострадало шесть человек.

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