В Чувашии микроавтобус столкнулся с фурой, есть жертвы

Чебоксары, , 12:01 — REGNUM В Чувашии микроавтобус столкнулся с большегрузным автомобилем. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Чувашии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 6:00 утра по местному времени в Моргаушском районе Чувашии на 625 километре автодороги М-7 «Москва — Уфа».

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Нyundai не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине полуприцепом. В результате столкновения пятеро пассажиров микроавтобуса получили ранения разной степени тяжести. 40-летний житель Марий-Эл, находившийся на переднем пассажирском сидении микроавтобуса, погиб. Всего в микроавтобусе находились восемь человек.

Выяснилось, что на водителя микроавтобуса Нyundai с начала 2018 года было составлено 16 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Большая часть нарушений — превышение скорости.