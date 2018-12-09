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В Чувашии микроавтобус столкнулся с фурой, есть жертвы

Происшествия

ДТП произошло в Моргаушском районе Чувашии

Чебоксары, 9 декабря 2018, 12:01 — REGNUM  В Чувашии микроавтобус столкнулся с большегрузным автомобилем. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Чувашии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 6:00 утра по местному времени в Моргаушском районе Чувашии на 625 километре автодороги М-7 «Москва — Уфа».

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Нyundai не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине полуприцепом. В результате столкновения пятеро пассажиров микроавтобуса получили ранения разной степени тяжести. 40-летний житель Марий-Эл, находившийся на переднем пассажирском сидении микроавтобуса, погиб. Всего в микроавтобусе находились восемь человек.

Выяснилось, что на водителя микроавтобуса Нyundai с начала 2018 года было составлено 16 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Большая часть нарушений — превышение скорости.

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