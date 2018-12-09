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При ремонте водовода в Симферополе погиб человек

Происшествия

Устранение аварии продолжается

Симферополь, 9 декабря 2018, 13:23 — REGNUM  Работник аварийных служб предприятия «Вода Крыма» погиб при устранении аварии на водоводе в Симферополе. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-центре предприятия.

Сообщается, что мастер, работавший над устранением аварии на водопроводе, получил травмы и погиб. Это произошло сегодня ночью.

В причинах и обстоятельствах гибели сотрудника водоснабжающего предприятия разбираются правоохранители.

Напомним, что ранее сообщалось об аварии на водоводе в Симферополе, в результате которой около 250 тысяч жителей города остались без водоснабжения.

В настоящее время идут работы по устранению аварии. Водоснабжение планируется восстановить к вечеру 9 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: В Симферополе из-за аварии на водоводе половина города осталась без воды

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