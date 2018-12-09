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В Симферополе из-за аварии на водоводе половина города осталась без воды

Происшествия

Службы водоканала ведут восстановительные работы

Симферополь, 9 декабря 2018, 12:27 — REGNUM  Около половины жителей Симферополя остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

Авария произошла на водоводе диаметром 300 мм в районе пересечения улиц Чехова и Севастопольской. Несколько районов города, в которых проживает почти половина жителей Симферополя остались без водоснабжения.

Уточняется, что авария произошла 8 декабря. Службы водоканала работают над устранением аварии.

Напомним, что в Симферополе проживают более 350 тыс. человек.

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