В Симферополе из-за аварии на водоводе половина города осталась без воды

Симферополь, , 12:27 — REGNUM Около половины жителей Симферополя остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

Авария произошла на водоводе диаметром 300 мм в районе пересечения улиц Чехова и Севастопольской. Несколько районов города, в которых проживает почти половина жителей Симферополя остались без водоснабжения.

Уточняется, что авария произошла 8 декабря. Службы водоканала работают над устранением аварии.

Напомним, что в Симферополе проживают более 350 тыс. человек.