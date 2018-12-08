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В Париже на акции «желтых жилетов» задержаны почти 600 человек

Происшествия

8 декабря в городах Франции проходят массовые акции протеста движения «желтых жилетов»

В Париже на акции «желтых жилетов» задержаны почти 600 человек
Иван Шилов © ИА REGNUM
Жёлтый жилет

Париж, 8 декабря 2018, 17:27 — REGNUM  Почти 600 человек задержаны в ходе очередной акции протеста «желтых жилетов» в Париже. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на полицию.

«Силы безопасности уже арестовали 598 человек», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в городах Франции проходят массовые акции протеста движения «желтых жилетов», выступающих против повышения цен на топливо и увеличения минимального уровня заработной платы.

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Протесты во Франции
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