В Париже на акции «желтых жилетов» задержаны почти 600 человек

Париж, , 17:27 — REGNUM Почти 600 человек задержаны в ходе очередной акции протеста «желтых жилетов» в Париже. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на полицию.

«Силы безопасности уже арестовали 598 человек», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в городах Франции проходят массовые акции протеста движения «желтых жилетов», выступающих против повышения цен на топливо и увеличения минимального уровня заработной платы.

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