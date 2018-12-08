Суббота, 8 Декабря 2018 года
13:42:00 МСК

Французская полиция готовится к очередному дню беспорядков в Париже

Политика

В столице Франции мобилизованы 8 тыс. полицейских

Французская полиция готовится к очередному дню беспорядков в Париже
KRIS AUS67
«Желтые жилеты»

Париж, 8 декабря 2018, 13:12 — REGNUM  Сегодня, 8 декабря, на Елисейских полях в Париже вновь собираются участники протестного движения «желтых жилетов», передает немецкий канал N-TV.

До полудня на Елисейские поля прибыли сотни демонстрантов, многие находятся в пути к центру города с окраин. Полиция готовится к худшему и принимает превентивные меры безопасности.

Большой контингент полиции досматривает сумки демонстрантов, закрыты центральные станции метро. Множество магазинов в центре Парижа не открылись, а владельцы забаррикадировали витрины, чтобы не допустить порчи имущества. Перенесены футбольные матчи.

По словам премьер-министра Эдуара Филиппа, 8 декабря безопасность в столице будут обеспечивать 8 тыс. полицейских. По всей стране мобилизованы 89 тыс. сотрудников правопорядка.

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве превентивной меры безопасности до начала акций протеста уже были арестованы 278 «желтых жилетов».

Читайте ранее в этом сюжете: В Париже полиция задержала 278 «желтых жилетов»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Протесты во Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить