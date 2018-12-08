Французская полиция готовится к очередному дню беспорядков в Париже

Париж, , 13:12 — REGNUM Сегодня, 8 декабря, на Елисейских полях в Париже вновь собираются участники протестного движения «желтых жилетов», передает немецкий канал N-TV.

До полудня на Елисейские поля прибыли сотни демонстрантов, многие находятся в пути к центру города с окраин. Полиция готовится к худшему и принимает превентивные меры безопасности.

Большой контингент полиции досматривает сумки демонстрантов, закрыты центральные станции метро. Множество магазинов в центре Парижа не открылись, а владельцы забаррикадировали витрины, чтобы не допустить порчи имущества. Перенесены футбольные матчи.

По словам премьер-министра Эдуара Филиппа, 8 декабря безопасность в столице будут обеспечивать 8 тыс. полицейских. По всей стране мобилизованы 89 тыс. сотрудников правопорядка.

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве превентивной меры безопасности до начала акций протеста уже были арестованы 278 «желтых жилетов».

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