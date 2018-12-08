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Около 50 мин времён Великой Отечественной войны найдены под Волгоградом

Происшествия

Боеприпасы были обезврежены на месте

Волгоград, 8 декабря 2018, 14:32 — REGNUM  48 снарядов от миномёта 52 калибра были найдены в Волгоградской области. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Миномётные боеприпасы времён Сталинградской битвы были найдены жителем посёлка Западновка в Городищенском районе Волгоградской области при проведении сельскохозяйственных работ.

Сообщается, что вызванные на место обнаружения снарядов сапёры приняли решение обезвредить опасную находку на месте. Как пояснили в ЮВО, такое решение было принято, поскольку в данной местности отсутствовала угроза безопасности жизни и здоровью людей, а также вблизи не было никаких строений.

После извлечения из земли снаряды были уничтожены путём подрыва накладного заряда.

В ЮВО находку оценивают как самую крупную партию взрывоопасных предметов, найденных и уничтоженных сапёрами за последние три месяца.

Ранее сообщалось о взрывоопасной находке на юге Москвы. Здесь был найден снаряд от реактивной системы «Град».

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Москвы найден снаряд от реактивной системы «Град»

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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