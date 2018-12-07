Пятница, 7 Декабря 2018 года
18:55:46 МСК

На юге Москвы найден снаряд от реактивной системы «Град»

Происшествия

Инцидент произошёл в районе Южное Чертаново

Москва, 7 декабря 2018, 17:16 — REGNUM  В московском районе Южное Чертаново обнаружен предмет, похожий на снаряд от реактивной системы залпового огня «Град». Об этом 7 декабря сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, опасная находка, первоначально принятая за боевой снаряд времён Великой Отечественной войны, была найдена на улице Дорожной в районе дома 54/5.

Однако, по уточнённой информации, речь идёт о снаряде от РСЗО «Град» (БМ-21).

Сообщается, что прилегающая территория была оцеплена. К месту происшествия вызваны экстренные службы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить