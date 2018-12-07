На юге Москвы найден снаряд от реактивной системы «Град»

Москва, , 17:16 — REGNUM В московском районе Южное Чертаново обнаружен предмет, похожий на снаряд от реактивной системы залпового огня «Град». Об этом 7 декабря сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, опасная находка, первоначально принятая за боевой снаряд времён Великой Отечественной войны, была найдена на улице Дорожной в районе дома 54/5.

Однако, по уточнённой информации, речь идёт о снаряде от РСЗО «Град» (БМ-21).

Сообщается, что прилегающая территория была оцеплена. К месту происшествия вызваны экстренные службы.