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Летевший из Хабаровска на Хайнань самолет вынужденно сел во Владивостоке

Происшествия

На борту воздушного судна находилось 150 человек, которых расселили в гостиницах

Хабаровск, 7 декабря 2018, 10:07 — REGNUM  Пассажирский лайнер авиакомпании «ИрАэро», вылетевший рано утром из Хабаровска на китайский курортный остров Хайнань, экстренно приземлился в аэропорту Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Самолет, вылетевший рано утром из Хабаровска, вынуждено сел в аэропорту Владивостока. Он направлялся на Хайнань, сел в связи с технической неисправностью», — цитирует слова представителя компании портал Dvhab.ru.

На борту воздушного судна находилось 150 человек, которых расселили в гостиницах столицы Приморского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября стало известно, что хабаровские туристы, трое суток ожидавшие вылета из аэропорта китайского города Хайкоу в провинции Хайнань, благополучно вернулись домой.

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Авиапроисшествия
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