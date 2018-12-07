Летевший из Хабаровска на Хайнань самолет вынужденно сел во Владивостоке

Хабаровск, , 10:07 — REGNUM Пассажирский лайнер авиакомпании «ИрАэро», вылетевший рано утром из Хабаровска на китайский курортный остров Хайнань, экстренно приземлился в аэропорту Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Самолет, вылетевший рано утром из Хабаровска, вынуждено сел в аэропорту Владивостока. Он направлялся на Хайнань, сел в связи с технической неисправностью», — цитирует слова представителя компании портал Dvhab.ru.

На борту воздушного судна находилось 150 человек, которых расселили в гостиницах столицы Приморского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября стало известно, что хабаровские туристы, трое суток ожидавшие вылета из аэропорта китайского города Хайкоу в провинции Хайнань, благополучно вернулись домой.

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