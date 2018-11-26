Хабаровские пассажиры благополучно вернулись с Хайнаня домой

Хабаровск, , 10:12 — REGNUM Хабаровские пассажиры. Трое суток ожидавшие вылета из аэропорта китайского города Хайкоу в провинции Хайнань, благополучно вернулись домой. Всех транзитных пассажиров авиакомпания ИрАвиа доставит до конечного пункта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Чартерный рейс №862 Хабаровск — Хайкоу был третьим по счету, запущенным в рамках программы туроператора «Жемчужная река» (Хайнань). Рейсы выполняют самолеты Boeing 777 — 200ER.

Как сообщало ИА REGNUM, группа туристов из Хабаровского края и Амурской области с 22 ноября не могла вылететь из аэропорта Хайкоу (Хайнань) в связи с поломкой гидронасоса самолета. Деталь была доставлена из Лондона через Гонконг, самолет отремонтирован, люди вернулись домой. Беспочвенными оказались и опасения транзитных пассажиров по поводу того, что у них пропали стыковочные билеты. Авиакомпания ИрАвиа взяла на себя доставку людей до конечного пункта.