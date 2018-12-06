В Польше нашли подпольную сигаретную фабрику с украинскими рабочими

Варшава, , 21:38 — REGNUM Правоохранительные органы Великопольского воеводства пресекли деятельность нелегальной фабрики по производству сигарет, сообщил 6 декабря телеканал 112.ua.

На фабрике работало девять граждан Украины и пять граждан Молдавии. Мигранты рассказали, что работодатели обещали им легальное трудоустройство, но затем у них отняли документы, отвезли на фабрику и заставили работать в две смены. За смену они изготавливали около 100 ящиков сигарет.

Всего на территории фабрики было обнаружено тринадцать тонн табака и более тысячи ящиков с сигаретами.

Отметим, операция проводилась совместно с правоохранителями Одесской области Украины.

Ранее к побережью Чёрного моря в районе Черноморки прибило баржу с крупной партией контрабандных сигарет. Баржу потерял корабль контрабандистов, который получил повреждения во время шторма.

Читайте также: В Одесской области к берегу прибило баржу с контрабандными сигаретами