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В Одесской области к берегу прибило баржу с контрабандными сигаретами

Происшествия

Ранее баржу арестовывали в Николаеве

Черноморка, Украина, 20 ноября 2018, 08:21 — REGNUM  В районе населённого пункта Черноморка возле берега обнаружена баржа с пятью миллионами контрабандных сигарет на борту, сообщил 19 ноября местный ресурс «Думская.нет».

По данным журналистов, баржу потерял буксир «Параллель», который пытался переправить её в сторону Болгарии.

В ночь на 19 ноября 2018 года буксир вышел из Херсона в западном направлении. На море начался сильный шторм, судно получило пробоину, и вода стала заливать моторный отсек. Экипаж отцепил баржу с контрабандой и около 10:00 мск подал сигнал SOS. Вскоре шестерых моряков подобрал проходящий мимо танкер «Аркадия».

Баржу прибило к берегу в районе Черноморки, на её борту правоохранители обнаружили 10 тыс. коробок по 500 пачек сигарет в каждой.

В издании отметили, что указанную баржу не первый раз ловят на перевозке контрабанды. В июле 2017 года судно задержали в Николаеве с миллионом сигарет на борту.

Напомним, 16 ноября на украино-румынской границе контрабандисты переехали на автомобиле начальника погранотряда, причинив ему тяжёлые травмы. Как и в случае с баржей, контрабандисты переправляли за рубеж партию сигарет.

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Контрабанда и борьба с ней
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