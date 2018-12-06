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Пять улиц Киева остались без воды из-за масштабной аварии

Происшествия

Ремонт займёт сутки

Киев, 6 декабря 2018, 18:46 — REGNUM  В домах на пяти улицах Киева нет воды, заявили в пресс-службе предприятия «Киевводоканал», сообщили 6 декабря «Украинские новости».

«По состоянию на 16:00 6 декабря ремонтные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения», — отметили в пресс-службе.

По данным коммунальщиков, ремонт займёт около суток.

3 декабря из-за аналогичной аварии без воды остались двенадцать улиц города.

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Ранее в Киеве произошли две крупные аварии на тепловых магистралях, из-за которых без тепла остались несколько сотен домов.

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