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В Киеве из-за аварии 12 улиц остались без холодной воды

Происшествия

Коммунальщики за сутки обещают восстановить сеть водоснабжения

Киев, 3 декабря 2018, 19:26 — REGNUM  В Киеве жители 12 улиц города остались уже даже без холодного водоснабжения в начале зимы. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба предприятия «Киевводоканал».

Холодное водоснабжение было прекращено из-за аварии на водоводах. Коммунальщики обещают восстановить сеть водоснабжения в течение суток, тем не менее подача холодной воды в жома на 12 улицах Киева была прекращена.

Стоит отметить, что многие многоквартирные дома в Киеве остались без горячего водоснабжения в течение нескольких месяцев 2018 года, в том числе осенью. Это произошло из-за того, что компания «Нафтогаз Украины» решила не поставлять газ предприятию «Киевтеплоэнерго», которое отвечает за отопление и горячее водоснабжение в украинской столице, из-за огромных долгов компании.

Сейчас горячее водоснабжение частично восстановлено, однако вода подается с перебоями.

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