В Киеве произошла крупная авария на теплотрассе

Киев, , 15:43 — REGNUM Из-за прорыва на тепловом коллекторе, в Киеве остались без тепла около 750 зданий, сообщило 4 декабря издание Strana.ua.

Авария произошла в Соломенском районе Киева на Чоколовском бульваре. По прогнозам коммунальщиков, аварию устранят в течение суток.

На данный момент без тепла остаются 509 жилых домов, десять больниц и поликлиник, одиннадцать школ и 23 детских учебных заведения.

Напомним, в начале ноября киевские власти признали, что 80% теплосетей в городе требуют срочной замены. Наиболее изношенные участки заменят в 2019 году.

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