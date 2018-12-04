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В Киеве произошла крупная авария на теплотрассе

Происшествия

Без тепла остались сотни домов и учреждений

Киев, 4 декабря 2018, 15:43 — REGNUM  Из-за прорыва на тепловом коллекторе, в Киеве остались без тепла около 750 зданий, сообщило 4 декабря издание Strana.ua.

Авария произошла в Соломенском районе Киева на Чоколовском бульваре. По прогнозам коммунальщиков, аварию устранят в течение суток.

На данный момент без тепла остаются 509 жилых домов, десять больниц и поликлиник, одиннадцать школ и 23 детских учебных заведения.

Напомним, в начале ноября киевские власти признали, что 80% теплосетей в городе требуют срочной замены. Наиболее изношенные участки заменят в 2019 году.

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Аварии на теплосетях
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