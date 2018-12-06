СКР: по факту ЧП в московской школе началась проверка

Москва, , 13:28 — REGNUM Начата доследственная проверка по факту ЧП в одной из школ на юго-востоке Москвы, где старшеклассник утром 6 декабря пришел на занятия с ножом. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

«В одном из образовательных учреждений на юго-востоке Москвы ученик пронес на территорию школы нож и высказывал намерения причинить себе телесные повреждения», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время в образовательном учреждении работают следователи, выясняются обстоятельства инцидента, опрашиваются сотрудники и руководство школы. В СКР добавили, что с подростком работают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ЧП произошло в школе № 1359 района Жулебино на юго-востоке Москвы. Пострадавших в результате инцидента нет, учащиеся и преподавательский состав школы были своевременно эвакуированы.

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