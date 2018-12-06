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В московской школе ученик угрожал преподавателям ножом

Происшествия

Переговоры с 16-летним школьником ведут сотрудники ФСБ и детский психолог

В московской школе ученик угрожал преподавателям ножом
Wtshymanski
Лезвие ножа

Москва, 6 декабря 2018, 11:51 — REGNUM  Ученик старших классов одной из московских школ явился на занятия с ножом, передает 6 декабря телеканал «РЕН-ТВ».

По сообщениям в соцсетях стало известно, что ЧП произошло в школе № 1359 района Жулебино на юго-востоке Москвы. На текущий час сведений о пострадавших нет, учащиеся и преподавательский состав школы эвакуированы, а подросток блокирован в коридоре учебного заведения. Отмечается, что переговоры с 16-летним школьником ведут сотрудники ФСБ и детский психолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что учащийся школы № 1359 пришел на занятия с ножом и угрожал нанести себе телесные повреждения. По некоторым данным, причиной поступка подростка могла стать полученная им плохая отметка.

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ЧП в образовательных учреждениях
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