В Токио на семь часов остановилась линия метро

Токио, , 08:49 — REGNUM Транспортный коллапс произошел в Токио из-за неполадок на одной из линий метро. Почти 300 тыс. пассажиров опоздали на работу и учебу, сообщают «Известия».

5 декабря на линии метро Асакуса и городской железной дороги Кэйсэй поизошла поломка системы, отвечающей за движение поездов. Для ремонта потребовалось семь часов.

В учебных заведениях, находящихся вблизи линии Асакуса и смежных линий, перенесли занятия и экзамены.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре инцидент с пострадавшими произошел в метро итальянского Милана. При резком торможении поезда травмы получили 13 человек.

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