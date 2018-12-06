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В Токио на семь часов остановилась линия метро

Происшествия

В некоторых учебных заведениях перенесли занятия и экзамены

Токио, 6 декабря 2018, 08:49 — REGNUM  Транспортный коллапс произошел в Токио из-за неполадок на одной из линий метро. Почти 300 тыс. пассажиров опоздали на работу и учебу, сообщают «Известия».

5 декабря на линии метро Асакуса и городской железной дороги Кэйсэй поизошла поломка системы, отвечающей за движение поездов. Для ремонта потребовалось семь часов.

В учебных заведениях, находящихся вблизи линии Асакуса и смежных линий, перенесли занятия и экзамены.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре инцидент с пострадавшими произошел в метро итальянского Милана. При резком торможении поезда травмы получили 13 человек.

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ЧП в метрополитене
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