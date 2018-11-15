В метро Милана при резком торможении состава пострадали пассажиры

Милан, Италия, , 15:51 — REGNUM Пассажиры метро в итальянском Милане получили травмы при резком торможении поезда. Пострадали 13 человек, сообщает ANSA.

Инцидент произошел утром 15 ноября, когда многие ехали на работу и вагоны были заполнены людьми. По какой-то причине машинист резко остановил состав возле одной из станций.

Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, в основном у них легкие травмы. Среди раненых — два ребенка 8 и 10 лет. Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября ЧП случилось в метро Рима. На одной из центральных станций вышел из строя эскалатор, люди упали вниз. Пострадали около 30 человек, 19-ти из них потребовалась госпитализация. Среди раненых было 16 граждан России — болельщиков ЦСКА, ехавших на матч московского футбольного клуба с «Ромой».

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