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В Доминикане взорвался завод пластмасс, есть погибшие и раненые

Происшествия

Спасатели продолжают искать жертв и пострадавших

В Доминикане взорвался завод пластмасс, есть погибшие и раненые
Взрыв

Санто-Доминго, 6 декабря 2018, 00:01 — REGNUM  В столице Доминиканской Республики произошел взрыв и пожар на заводе по производству пластмасс, 5 декабря передает агентство Associated Press.

По сообщению мэра Санта-Доминго Дэвида Колладо, взрыв произошел на заводе Polyplas, взорвался реактор под высоким давлением.

В настоящий момент известно как минимум о двоих погибших и девятерых раненых в результате взрыва и пожара. Спасатели продолжают искать жертв и пострадавших.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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