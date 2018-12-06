В Доминикане взорвался завод пластмасс, есть погибшие и раненые

Санто-Доминго, , 00:01 — REGNUM В столице Доминиканской Республики произошел взрыв и пожар на заводе по производству пластмасс, 5 декабря передает агентство Associated Press.

По сообщению мэра Санта-Доминго Дэвида Колладо, взрыв произошел на заводе Polyplas, взорвался реактор под высоким давлением.

В настоящий момент известно как минимум о двоих погибших и девятерых раненых в результате взрыва и пожара. Спасатели продолжают искать жертв и пострадавших.

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