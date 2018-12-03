Опознаны все 23 тела погибших при взрыве на химическом предприятии в Китае

Шицзячжуан, Китай, , 06:43 — REGNUM Личности всех 23 погибших при взрыве химических веществ близ химической фабрике в китайской провинции Хэбэй были идентифицированы по тесту ДНК, сообщает 2 декабря агентство Синьхуа.

Все жертвы принадлежали двадцати разным семьям, которые ранее подали заявление о пропаже без вести их родственников после инцидента, произошедшего на химическом предприятии в провинции Хэбэй.

По данным следствия, произошла утечка винилхлорида из газового резервуара на предприятии Hebei Shenghua Chemical Industry Co. Ltd., который впоследствии распространился по близлежащей дороге, где и произошла его детонация.

Мощный взрыв привел к возгоранию стоящих поблизости машин, а также гибели и ранениям водителей грузовиков, груженых углем и ожидающих своей очереди заезда на фабрику. Кроме того, пострадали и люди, не имевшие никакого отношения к фабрике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранения получили 22 человека, а полиция задержала 15 человек, являющих представителями компании в связи с произошедшим инцидентом. Местные власти настоятельно призвали всех извлечь уроки в связи с произошедшим и устранить на всех опасных производствах всевозможные недочеты в системе безопасности.

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