Понедельник, 3 Декабря 2018 года
15:39:08 МСК

В Зимбабве на лодку с туристами из США напал бегемот

Происшествия

Женщина получила перелом ноги и была доставлена в больницу

В Зимбабве на лодку с туристами из США напал бегемот
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
Бегемот

Хараре, 3 декабря 2018, 14:18 — REGNUM  В результате нападения бегемота на лодку с американскими туристами в Зимбабве пострадала одна женщина, сообщает Pazimbabwe.

Отмечается, что супружеская пара из США арендовала каноэ, чтобы прокатиться по реке Замбези. В какой-то момент туристы слишком близко подплыли к бегемоту, в результате чего животное запаниковало и напало на людей. Женщина получила перелом ноги и была доставлена в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в селе Успенском Краснодарского края львица набросилась на четырехлетнюю девочку в передвижном цирке. Ребенок получил серьезные травмы и несколько дней находился в коме. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Краснодар: Девочка, раненая львицей в цирке, выведена из комы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения животных
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить