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Краснодар: Девочка, раненая львицей в цирке, выведена из комы

Происшествия

Состояние ребенка остается тяжелым

Краснодар, 6 ноября 2018, 14:31 — REGNUM  Четырехлетняя девочка, пострадавшая в результате нападения львицы в цирке-шапито в Краснодарском края, выведена из комы, однако пока состояние ребенка остается тяжелым. Об этом 6 ноября сообщил журналистам отец девочки.

«Врачи прогноза не дают. Состояние, говорят, стабильно тяжелое», — цитирует ТАСС отца ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября во время представления в передвижном цирке в селе Успенском Краснодарского края львица набросилась на девочку, сидевшую в первом ряду. Разъяренное животное с трудом сумели оттащить от ребенка. Несколько дней малышка находилась в состоянии комы. В отношении директора цирка возбуждено уголовное дело.

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