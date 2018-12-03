В аварии под Краковом пострадали восемь граждан Украины и поляк

Краков, Польша, , 13:04 — REGNUM Девять человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей под Краковом, сообщило 3 декабря Польское радио.

Легковой автомобиль и фургон столкнулись в местности Кшешовице недалеко от Кракова. В общей сложности пострадали восемь граждан Украины.

В полиции отметили, что из-за сильной наледи ситуация на дорогах крайне тяжёлая.

Напомним, по словам министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, в Польше работает около двух миллионов граждан Украины и учится примерно 40 тыс. студентов.

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