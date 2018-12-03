МИД Польши: в стране работает почти два миллиона граждан Украины

Киев, , 12:18 — REGNUM Почти два миллиона граждан Украины работают в ключевых сферах польской экономики, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович во время украинско-польского форума в Киеве, сообщил 1 декабря телеканал 112.ua.

«Согласно разным оценкам, в Польше находятся уже почти два миллиона украинцев, которые работают у нас в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, услугах. Мы ценим их усилия и взнос в развитие нашего государства», — рассказал министр.

Он также отметил, что в Польше учатся около 40 тыс. студентов с Украины.

Напомним, более 80% польских компаний готовы нанимать на работу иностранцев, поскольку ощущают нехватку рабочей силы. Подавляющее большинство польских работодателей хотят, чтобы трудовые мигранты работали у них более девяти месяцев.

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