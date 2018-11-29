СКР возбудил дело об избиении ребенка в кадетском корпусе под Воронежем

Рамонь, Воронежская область, , 20:14 — REGNUM Следственные органы Воронежской области возбудили уголовное дело по статье о халатности по факту избиения несовершеннолетних воспитанников казачьего кадетского корпуса. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба СКР.

Инцидент произошел в октябре 2018 года в «Горожанском казачьем кадетском корпусе». По данным следствия, 13-летний воспитанник избил своего сверстника. Видео избиения оказалось в сети. При этом, как выяснилось, подобные случаи в учебном учреждение уже происходили — тот же мальчик в мае этого года избил другого ученика. Однако руководство кадетского корпуса инцидент проигнорировало. Теперь расследование ведется уже в отношении должностных лиц казачьего кадетского корпуса. Сейчас следователи опрашивают учеников и их родителей, сотрудников.

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Отметим, что за последнее время Горожанский кадетский корпус не раз оказывался в центре внимания СМИ и надзорных органов. Вв октябре этого года работа Горожанского казачьего кадетского корпуса была приостановлена после претензий Роспотребнадзора. В самом корпусе замечания объяснили нехваткой должного количества штатных медработников. 23 октября руководство корпуса объявило о возобновлении работы. В начале ноября о массовых нарушениях в учебном заведении сообщила прокуратура, которая проводила там проверку.

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