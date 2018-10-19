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Казачий кадетский корпус под Воронежем закрыт из-за нарушений

Общество

Причиной приостановки работы стали претензии Роспотребнадзора

Казачий кадетский корпус под Воронежем закрыт из-за нарушений
Замок

Рамонь, Воронежская область, 19 октября 2018, 10:25 — REGNUM  Горожанский казачий кадетский корпус, расположенный в Рамонском районе Воронежской области, закрыт на неопределенный срок. Соответствующая информация появилась на сайте образовательной организации.

«Уважаемые родители и учащиеся, в связи с постановлением Роспотребнадзора, деятельность кадетского корпуса временно приостановлена в связи с нехваткой должного количества штатных медработников. Администрация корпуса предпринимает все необходимые меры по исправлению данной ситуации», — говорится в сообщении.

Отметим, что в середине сентября появилась информация о проведении проверок в корпусе после публикаций в СМИ о вспышке дизентерии. Тогда же появились слухи о возможном увольнении с должности директора корпуса Сергея Ивлева.

В 2013 году эта школа-интернат уже оказывалась в центре скандала: несколько учащихся школы попали в больницу с наркотическим опьянением. Выяснилось, что дети употребляли растение, растущее на клумбах рядом с корпусами школы. При этом несколькими месяцами ранее школу проверяла прокуратура и нашла массу нарушений. Интересно, что в 2015 году Горожанский казачий кадетский корпус вошел в тройку лучших казачьих корпусов России.

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