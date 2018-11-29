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Житель Брянской области поджигал дома из мести жене

Происшествия

Для этого он обливал бензином или керосином входные двери

Житель Брянской области поджигал дома из мести жене
Поджог

Брянск, 29 ноября 2018, 10:56 — REGNUM  В Жуковском районе Брянской области задержан подозреваемый в поджоге шести частных домов в поселках Ржаница и Красный Бор. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Дома в посёлках полыхали с 21 по 28 ноября. Так, 21 ноября в Ржанице сильно выгорел первый из домов. Позже в этом и соседнем поселках горели еще пять домов.

Задержанный признался, что устраивал пожары из мести бывшей жене, её родственникам и знакомым. Для этого он обливал бензином или керосином входные двери домов и поджигал их.

Пострадавших во время пожаров не было. Пиромана поместили под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 августа пожар произошел в поселке Толмачево Брянского района Брянской области. Погибли мужчина и женщина.

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Пожары в жилых домах
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