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Следователи проверяют смерть двух людей на пожаре в Брянской области

Происшествия

Причиной пожара могла стать неисправность печного отопления

Следователи проверяют смерть двух людей на пожаре в Брянской области
Цитата из х/ф «Нити». Реж. Мик Джексон. 1984. Великобритания
Сгоревший заживо

Брянск, 22 августа 2018, 12:42 — REGNUM  В Брянской области следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины и женщины на пожаре, который произошел в ночь на 22 августа. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области, сейчас проводится проверка.

Пожар произошел в поселке Толмачево Брянского района. По предварительным данным, причиной могла стать неисправность печного отопления. При этом следователи отрабатывают и другие версии. Решение о том, есть ли основания для возбуждения уголовного дела, будет принято после получения результатов экспертиз.

Как сообщила пресс-служба МЧС, сообщение о возгорании поступило примерно в половину второго ночи. Ликвидировать пожар, который охватил здание в 48 квадратных метров, удалось за полчаса.

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