Следователи проверяют смерть двух людей на пожаре в Брянской области

Брянск, , 12:42 — REGNUM В Брянской области следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины и женщины на пожаре, который произошел в ночь на 22 августа. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области, сейчас проводится проверка.

Пожар произошел в поселке Толмачево Брянского района. По предварительным данным, причиной могла стать неисправность печного отопления. При этом следователи отрабатывают и другие версии. Решение о том, есть ли основания для возбуждения уголовного дела, будет принято после получения результатов экспертиз.

Как сообщила пресс-служба МЧС, сообщение о возгорании поступило примерно в половину второго ночи. Ликвидировать пожар, который охватил здание в 48 квадратных метров, удалось за полчаса.