В Австралии из-за 40-градусной жары погибли сотни летучих лисиц

Канберра, , 11:53 — REGNUM В Австралии из-за сильной жары погибли сотни летучих лисиц, передает ABC.

По данным телеканала, на севере страны температура воздуха уже несколько дней держится выше 40 градусов, это стало причиной дезориентации летучих лисиц, вследствие чего они начали врезаться в здания.

Как сообщало ИА REGNUM, сильная жара в Австралии стала причиной лесных пожаров. Так, в центральных районах Квинсленда опасность со стороны пожаров была оценена как катастрофическая. Данный уровень опасности впервые был применен в отношении к целому штату.

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