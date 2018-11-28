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Катастрофа в Австралии: свыше 130 лесных пожаров зафиксировано в Квинсленде

Происшествия

Данный уровень опасности впервые был применен в отношении к целому штату

Катастрофа в Австралии: свыше 130 лесных пожаров зафиксировано в Квинсленде
Лесной пожар

Канберра, 28 ноября 2018, 09:49 — REGNUM  Премьер-министр австралийского штата Квинсленд Анастасия Палащук заявила о катастрофе в связи с лесными пожарами, сообщает 28 ноября Associated Press.

В центральных районах Квинсленда опасность со стороны пожаров была оценена как катастрофическая. Данный уровень опасности впервые был применен в отношении к целому штату.

Напомним, на прошлой неделе в австралийском штате Квинсленд разразились массовые пожары. Было зафиксировано 138 очагов возгорания, что привело к эвакуации тысяч семей, закрытию учебных заведений.

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Лесные пожары
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