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В Москве совершено нападение на предпринимателя

Происшествия

ЧП произошло вечером 27 ноября в лесопарковой зоне в 5-м Войковском проезде

Москва, 28 ноября 2018, 10:12 — REGNUM  Неизвестные совершили нападение на гендиректора одной из коммерческих организаций на северо-западе Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, ЧП произошло вечером 27 ноября в лесопарковой зоне в 5-м Войковском проезде.

По предварительным данным, четверо злоумышленников избили предпринимателя и похитили у него 2,5 млн рублей, 65 тыс. долларов, 30 тыс. евро, а также часы и телефон.

Источник добавил, что в настоящее время сотрудники полиции ведут поиск грабителей.

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