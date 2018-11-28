В Москве совершено нападение на предпринимателя

Москва, , 10:12 — REGNUM Неизвестные совершили нападение на гендиректора одной из коммерческих организаций на северо-западе Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, ЧП произошло вечером 27 ноября в лесопарковой зоне в 5-м Войковском проезде.

По предварительным данным, четверо злоумышленников избили предпринимателя и похитили у него 2,5 млн рублей, 65 тыс. долларов, 30 тыс. евро, а также часы и телефон.

Источник добавил, что в настоящее время сотрудники полиции ведут поиск грабителей.

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